Манчини рассказал, в каком случае вызовет Балотелли в сборную Италии

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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заявил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли необходимо следить за своим поведением на поле.
Манчини рассказал, в каком случае вызовет Балотелли в сборную Италии
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«Балотелли знает, что ему необходимо не только забивать голы и отлично играть, но и хорошо себя вести. Футболист, который в любой момент может получить красную или жёлтую карточку, — серьёзная проблема для команды», — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Марио Балотелли провёл за сборную Италии 36 матчей, забив 14 голов. В последнее время форвард не привлекался к играм за национальную команду.

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