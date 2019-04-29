Манчини рассказал, в каком случае вызовет Балотелли в сборную Италии

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини заявил, что нападающему «Марселя» Марио Балотелли необходимо следить за своим поведением на поле.

«Балотелли знает, что ему необходимо не только забивать голы и отлично играть, но и хорошо себя вести. Футболист, который в любой момент может получить красную или жёлтую карточку, — серьёзная проблема для команды», — цитирует Манчини La Gazzetta dello Sport.

Марио Балотелли провёл за сборную Италии 36 матчей, забив 14 голов. В последнее время форвард не привлекался к играм за национальную команду.

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