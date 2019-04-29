Матч 27-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» начнётся с минуты молчания в память о жертвах ВОВ

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Футболисты ЦСКА и «Динамо» почтят память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.
Матч 27-го тура РПЛ ЦСКА — «Динамо» начнётся с минуты молчания в память о жертвах ВОВ
  • ©pixabay.com

Как сообщает пресс-служба ЦСКА, матч 27-го тура Российской премьер-лиги начнётся с минуты молчания в память о погибших в ВОВ.

Также футболисты обеих команд выйдут на поле в форме с красной гвоздикой — символом памяти погибших героев войны, а также благодарности живущим ветеранам боевых действий. Этот значок можно будет получить у волонтёров, совершив пожертвование. Вырученные средства будут перенаправлены на оказание медицинской помощи ветеранам ВОВ.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится 5 мая.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложил новый контракт футболисту Ефремову.

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