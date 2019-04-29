На болельщиков «Урала» совершено нападение в Башкирии

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Фанаты «Урала», которые приехали поддержать свою команду в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой», после матча подверглись нападению на трассе.
На болельщиков «Урала» совершено нападение в Башкирии
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Как сообщает E1.RU, 28 апреля после матча 26-го тура РПЛ «Уфа» — «Урал» болельщики гостевой команды подверглись нападению на трассе.

«За автобусом погнались несколько машин и заблокировали проезд. Из этих автомобилей выбежали парни, начали колотить по кузову автобуса. Разбили стёкла, угрожали, что если им не откроют двери, то разобьют весь автобус. После драки многие были в крови, одному пробили голову, второму сломали ключицу», — цитирует издание очевидца инцидента.

МВД Башкирии подтверждает факт инцидента, однако по горячим следами задержать кого-либо из напавших не удалось.

Ранее Парфёнов высказался о разгромном поражении «Урала» в матче РПЛ с «Уфой».

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