Сенников рассказал, как Кокорину и Мамаеву реабилитироваться перед обществом

Экс-защитник сборной России по футболу Дмитрий Сенников в интервью RT оценил шансы Александра Кокорина и Павла Мамаева вернуться в большой футбол. По мнению бывшего футболиста, ключевую роль сыграет поддержка общественности, однако для этого и самим провинившимся игрокам предстоит предпринять определённые шаги.

«Физически вернуться они смогут — возраст и подготовка позволят. Важно, чтобы их приняло общество, поддержали клубы и болельщики. Здесь многое зависит и от самих ребят — как ни крути, они совершили проступок, так нельзя себя вести. Пускай выходят быстрее и всеми силами реабилитируются перед болельщиками, продолжают помогать людям и заниматься благотворительностью», — резюмировал эксперт.

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