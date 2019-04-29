Сенников рассказал, как Кокорину и Мамаеву реабилитироваться перед обществом
- РИА Новости
«Физически вернуться они смогут — возраст и подготовка позволят. Важно, чтобы их приняло общество, поддержали клубы и болельщики. Здесь многое зависит и от самих ребят — как ни крути, они совершили проступок, так нельзя себя вести. Пускай выходят быстрее и всеми силами реабилитируются перед болельщиками, продолжают помогать людям и заниматься благотворительностью», — резюмировал эксперт.
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