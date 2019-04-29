Третьяк предположил, как Знарок поможет «Спартаку»
- Reuters
«Знарок — креативный, опытный, он не раз выигрывал Кубок Гагарина. Под него будут игроки, которые дадут бой и покажут хороший хоккей», — цитирует главу ФХР РИА Новости.
При этом он отметил, что в минувшем сезоне от красно-белых ничего не ожидали, а команда смогла дать бой в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургскому СКА.
«И Алексей Жамнов там есть, и состав, команда без звёзд показала хороший хоккей. Это хорошо, когда появляются команды с сильным составом и сильным тренером», — добавил Третьяк.
Ранее сообщалось, что Витолиньш вошёл в тренерский штаб Знарка в «Спартаке».