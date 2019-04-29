Третьяк предположил, как Знарок поможет «Спартаку»

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что московский «Спартак» после прихода на пост главного тренера Олега Знарка сможет приобрести сильных игроков.
Третьяк предположил, как Знарок поможет «Спартаку»
  • Reuters

«Знарок — креативный, опытный, он не раз выигрывал Кубок Гагарина. Под него будут игроки, которые дадут бой и покажут хороший хоккей», — цитирует главу ФХР РИА Новости.

При этом он отметил, что в минувшем сезоне от красно-белых ничего не ожидали, а команда смогла дать бой в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) петербургскому СКА.

«И Алексей Жамнов там есть, и состав, команда без звёзд показала хороший хоккей. Это хорошо, когда появляются команды с сильным составом и сильным тренером», — добавил Третьяк.

Ранее сообщалось, что Витолиньш вошёл в тренерский штаб Знарка в «Спартаке».

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