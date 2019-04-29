Витолиньш вошёл в тренерский штаб Знарка в «Спартаке»

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Стало известно, кто вошёл в тренерский штаб Олега Знарка в московском «Спартаке».
Витолиньш вошёл в тренерский штаб Знарка в «Спартаке»
  • РИА Новости

Как сообщает официальный сайт красно-белых, помощниками нового главного тренера команды будут Харийс Витолиньш, Игорь Уланов и Максим Соловьёв.

Витолиньш работал со Знарком в сборной России и на клубном уровне. Уланов и Соловьёв в прошлом сезоне входили в тренерский штаб Алексея Жамнова в «Спартаке», который является также генеральным менеджером команды.

Знарок также является консультантом национальной команды. Под его руководством сборная России становилась чемпионом мира 2014 года и выигрывала Олимпиаду в 2018 году.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Знарок известен по работе с московским «Динамо» и петербургским СКА. С обеими командами он становился обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Знарок назвал выход в плей-офф КХЛ первой задачей «Спартака».

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