Знарок назвал выход в плей-офф КХЛ первой задачей «Спартака»

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Новый главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок рассказал о задачах команды на новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Знарок назвал выход в плей-офф КХЛ первой задачей «Спартака»
  • РИА Новости

«В любом случае первая задача — это выход в плей-офф, а дальше поступательно надо подниматься», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба. 

Он отметил, что работа в «Спартаке» является для него новым вызовом. По его словам, он очень хотел вернуться к тренерской деятельности.

«Я год не работал. Хоккей — моя жизнь, я не мог долго сидеть на диване», — добавил Знарок.

На данный момент Знарок является консультантом национальной команды. Под его руководством сборная России становилась чемпионом мира 2014 года и выигрывала Олимпиаду в 2018 году.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Знарок известен по работе с московским «Динамо» и петербургским СКА. С обеими командами он становился обладателем Кубка Гагарина.

Ранее ХК «Спартак» объявил о назначении Знарка на пост главного тренера.

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