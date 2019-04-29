ХК «Спартак» объявил о назначении Знарка на пост главного тренера

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок возглавил московский «Спартак».

Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Отмечается, что соглашение со специалистом рассчитано на один год с опцией продления ещё на такой же срок.

На данный момент Знарок является консультантом национальной команды. Под его руководством сборная России становилась чемпионом мира 2014 года и выигрывала Олимпиаду в 2018 году.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Знарок известен по работе с московским «Динамо» и петербургским СКА. С обеими командами он становился обладателем Кубка Гагарина.

Ранее хоккеист «Авангарда» Михеев назвал чушью слухи о своём согласии на переход в СКА.