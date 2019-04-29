ХК «Спартак» объявил о назначении Знарка на пост главного тренера
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Отмечается, что соглашение со специалистом рассчитано на один год с опцией продления ещё на такой же срок.
На данный момент Знарок является консультантом национальной команды. Под его руководством сборная России становилась чемпионом мира 2014 года и выигрывала Олимпиаду в 2018 году.
В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Знарок известен по работе с московским «Динамо» и петербургским СКА. С обеими командами он становился обладателем Кубка Гагарина.
Ранее хоккеист «Авангарда» Михеев назвал чушью слухи о своём согласии на переход в СКА.
⚡️ Новым главным тренером «Спартака» стал Олег Знарок. Контракт с 56-летним специалистом подписан по схеме «1+1». https://t.co/UixGJlw3i2pic.twitter.com/ERqrkug7rB— Spartak Moscow (@spartak_hc) 29 апреля 2019 г.