Хоккеист «Авангарда» Михеев назвал чушью слухи о своём согласии на переход в СКА

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Нападающий омского «Авангарда» Илья Михеев прокомментировал информацию, согласно которой он прошлой весной давал согласие на переход в петербургский СКА.
Хоккеист «Авангарда» Михеев назвал чушью слухи о своём согласии на переход в СКА
  • РИА Новости

«Я не знаю, откуда всё пошло в прошлом году. Кто-то написал, и дальше тему раздули», — цитирует спортсмена Sport24.

Он подчеркнул, что у его агента также не было никакой информации по этому поводу. По его словам, ему было неинтересно, что об этом писали в прессе.

«Я не думал, не загадывал. Никто ж не знает, как может случиться. Тебе могут позвонить и просто перед фактом поставить. Но говорили, что спрашивали моего мнения о переходе в СКА и я дал согласие. Это всё полная чушь», — сказал Михеев.

Ранее нападающий ЦСКА Окулов прокомментировал матчи с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина.

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