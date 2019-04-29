Пять хоккеистов покинули расположение сборной России

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Защитники Артём Сергеев и Егор Яковлев, а также нападающие Павел Красковский, Анатолий Голышев и Владимир Ткачёв покинули расположение сборной России по хоккею.
Пять хоккеистов покинули расположение сборной России
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Об этом сообщает официальный сайт Федерации хоккея России.

Отмечается, что тренерский штаб благодарит игроков за работу и рассчитывает на них в будущем.

30 апреля к сборной присоединятся защитник Дмитрий Орлов и нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. 

С 1 по 5 мая национальная команда примет участие в заключительном этапе Еврохоккейтура — Чешских играх. После этого подопечные Ильи Воробьёва отправятся на чемпионат мира в Словакию. 

Ранее президент ФХР Владислав Третьяк назвал правильное распределение игроков НХЛ главной задачей тренерского штаба сборной России.

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