Третьяк назвал правильное распределение игроков НХЛ главной задачей тренерского штаба сборной России
- РИА Новости
«Думаю, главная задача, чтобы мы с таким составом справились, правильно распределили игроков. Очень важно правильно таким добром распорядиться и расставить наших игроков в звеньях», — приводит слова Третьяка ТАСС.
Всего в состав сборной было вызвано девять игроков, выступающих в НХЛ.
Мировое первенство 2019 года пройдёт в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
Ранее Евгений Кузнецов рассказал о своём самочувствии.