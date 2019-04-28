Третьяк назвал правильное распределение игроков НХЛ главной задачей тренерского штаба сборной России

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказал мнение о важности правильного распределения игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), по звеньям в составе национальной команды.
Третьяк назвал правильное распределение игроков НХЛ главной задачей тренерского штаба сборной России
  • РИА Новости

«Думаю, главная задача, чтобы мы с таким составом справились, правильно распределили игроков. Очень важно правильно таким добром распорядиться и расставить наших игроков в звеньях», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Всего в состав сборной было вызвано девять игроков, выступающих в НХЛ.

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