СМИ: Экс-тренер «Арсенала» Венгер отказался возглавить «Лион»

Бывший главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер отказался стать наставником французского «Лиона».

Об этом сообщает Telefoot.

При этом отмечается, что нынешний главный тренер «Лиона» Бруно Женезио покинет клуб по окончании сезона.

Венгер находится без работы с мая 2018 года, после ухода из лондонского «Арсенала». Француз руководил британским клубом 22 года и выиграл с ним 17 трофеев, в частности три чемпионских звания. В родном чемпионате Венгер не работал 25 лет, после увольнения из «Монако» в сентябре 1994 года.

Ранее сообщалось, что «Лион» предложил Венгеру возглавить клуб.