СМИ: Экс-тренер «Арсенала» Венгер отказался возглавить «Лион»
- Reuters
Об этом сообщает Telefoot.
При этом отмечается, что нынешний главный тренер «Лиона» Бруно Женезио покинет клуб по окончании сезона.
Венгер находится без работы с мая 2018 года, после ухода из лондонского «Арсенала». Француз руководил британским клубом 22 года и выиграл с ним 17 трофеев, в частности три чемпионских звания. В родном чемпионате Венгер не работал 25 лет, после увольнения из «Монако» в сентябре 1994 года.
Ранее сообщалось, что «Лион» предложил Венгеру возглавить клуб.