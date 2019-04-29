СМИ: Экс-тренер «Арсенала» Венгер отказался возглавить «Лион»

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Бывший главный тренер английского «Арсенала» Арсен Венгер отказался стать наставником французского «Лиона».
СМИ: Экс-тренер «Арсенала» Венгер отказался возглавить «Лион»
  • Reuters

Об этом сообщает Telefoot.

При этом отмечается, что нынешний главный тренер «Лиона» Бруно Женезио покинет клуб по окончании сезона.

Венгер находится без работы с мая 2018 года, после ухода из лондонского «Арсенала». Француз руководил британским клубом 22 года и выиграл с ним 17 трофеев, в частности три чемпионских звания. В родном чемпионате Венгер не работал 25 лет, после увольнения из «Монако» в сентябре 1994 года.

Ранее сообщалось, что «Лион» предложил Венгеру возглавить клуб.

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