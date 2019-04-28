СМИ: «Лион» предложил Венгеру возглавить клуб

По информации французской прессы, руководство «Лиона» связывалось с Арсеном Венгером чтобы предложить ему должность главного тренера команды.

Как сообщает L’Equipe, «Лион» предложил должность главного тренера команды 69-летнему Арсену Венгеру. Летом клуб покинет нынешний наставник Бруно Женезио.

Венгер находится без работы с мая 2018 года, после ухода из лондонского «Арсенала». Француз руководил британским клубом 22 года и выиграл с ним 17 трофеев, в частности три чемпионских звания. В родном чемпионате Венгер не работал 25 лет, после увольнения из «Монако» в сентябре 1994 года.

Ранее сообщалось, что «Ренн» по пенальти победил ПСЖ и завоевал Кубок Франции по футболу.