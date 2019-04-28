Аскаров стал лучшим вратарём ЮЧМ по хоккею

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Голкипер сборной России до 18 лет Ярослав Аскаров был признан лучшим вратарём завершившегося юниорского чемпионата мира.

По окончании финального матча юношеского чемпионата мира между Россией и Швецией (3:4 ОТ) были оглашены лучшие игроки турнира на своих позициях.

Лучшим нападающим стал форвард сборной США Коул Кофилд. Он повторил рекорд Александра Овечкина по количеству голов за один чемпионат.

Лучшим защитником признан Филипп Броберг из сборной Швеции. Среди вратарей наградой был отмечен россиянин Ярослав Аскаров.

Ранее сообщалось, что сборная России уступила Швеции в овертайме финала ЮЧМ по хоккею.

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