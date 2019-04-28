Олимпийская сборная России по хоккею уступила команде Северо-Запада на товарищеском турнире
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Итоговый счёт встречи — 2:4.
За олимпийскую сборную шайбы забрасывали Святослав Гребенщиков и Андрей Кузьменко.
У Северо-Запада отличились Георгий Солянников, Владислав Кодола, Максим Джиошвили и Антон Сизов.
Для олимпийской сборной России это первое поражение на турнире. Ранее подопечные Олега Браташа разгромили Норвегию (7:1) и Сербию (5:0).
Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России по хоккею разгромила Сербию на товарищеском турнире.