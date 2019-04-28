Олимпийская сборная России по хоккею уступила команде Северо-Запада на товарищеском турнире

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На международном хоккейном турнире в Санкт-Петербурге олимпийская сборная России проиграла команде Северо-Западного региона.
Олимпийская сборная России по хоккею уступила команде Северо-Запада на товарищеском турнире
  • РИА Новости
  • © Александр Гальперин

Итоговый счёт встречи — 2:4.

За олимпийскую сборную шайбы забрасывали Святослав Гребенщиков и Андрей Кузьменко.

У Северо-Запада отличились Георгий Солянников, Владислав Кодола, Максим Джиошвили и Антон Сизов.

Для олимпийской сборной России это первое поражение на турнире. Ранее подопечные Олега Браташа разгромили Норвегию (7:1) и Сербию (5:0).

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России по хоккею разгромила Сербию на товарищеском турнире.

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