Олимпийская сборная России по хоккею уступила команде Северо-Запада на товарищеском турнире

На международном хоккейном турнире в Санкт-Петербурге олимпийская сборная России проиграла команде Северо-Западного региона.

Итоговый счёт встречи — 2:4.

За олимпийскую сборную шайбы забрасывали Святослав Гребенщиков и Андрей Кузьменко.

У Северо-Запада отличились Георгий Солянников, Владислав Кодола, Максим Джиошвили и Антон Сизов.

Для олимпийской сборной России это первое поражение на турнире. Ранее подопечные Олега Браташа разгромили Норвегию (7:1) и Сербию (5:0).

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России по хоккею разгромила Сербию на товарищеском турнире.