Клуб КХЛ победил сборную Великобритании в контрольном матче

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Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» одержал победу над сборной Великобритании по хоккею в контрольном матче в рамках подготовки национальной команды к чемпионату мира 2019 года.
Клуб КХЛ победил сборную Великобритании в контрольном матче
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в английском Шеффилде, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Торпедо» принесли шайбы Павла Макаренко, Даниила Ильина, Кирилла Уракова и Антона Шенфельда, оформившего дубль.

Сборная Великобритании ответила голами Марка Ричардсона и Бена О’Коннора.

Первая игра команд прошла днём ранее в Ноттингеме и завершилась победой британцев со счётом 5:4. Обе игры прошли в рамках подготовки сборной Соединённого Королевства к чемпионату мира по хоккею, который состоится в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Латвии в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.

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