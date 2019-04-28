Клуб КХЛ победил сборную Великобритании в контрольном матче
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в английском Шеффилде, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.
Победу «Торпедо» принесли шайбы Павла Макаренко, Даниила Ильина, Кирилла Уракова и Антона Шенфельда, оформившего дубль.
Сборная Великобритании ответила голами Марка Ричардсона и Бена О’Коннора.
Первая игра команд прошла днём ранее в Ноттингеме и завершилась победой британцев со счётом 5:4. Обе игры прошли в рамках подготовки сборной Соединённого Королевства к чемпионату мира по хоккею, который состоится в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.
Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Латвии в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.