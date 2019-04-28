Клуб КХЛ победил сборную Великобритании в контрольном матче

Нижегородский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» одержал победу над сборной Великобритании по хоккею в контрольном матче в рамках подготовки национальной команды к чемпионату мира 2019 года.

Встреча, прошедшая в английском Шеффилде, завершилась со счётом 5:2 в пользу гостей.

Победу «Торпедо» принесли шайбы Павла Макаренко, Даниила Ильина, Кирилла Уракова и Антона Шенфельда, оформившего дубль.

Сборная Великобритании ответила голами Марка Ричардсона и Бена О’Коннора.

Первая игра команд прошла днём ранее в Ноттингеме и завершилась победой британцев со счётом 5:4. Обе игры прошли в рамках подготовки сборной Соединённого Королевства к чемпионату мира по хоккею, который состоится в словацких городах Братислава и Кошице с 10 по 26 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Латвии в рамках подготовки к ЧМ по хоккею.