Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Короткая ссылка
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.
Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
  • Reuters

«Мы были очень быстры вчера, наша машина работала здорово, и сегодня было бы приятно финишировать в десятке. Но этого не случилось. Нам надо перевернуть страницу и двигаться дальше. Нет времени расстраиваться по поводу этой гонки, такое случается, особенно на таких трассах, как эта. Мы двигаемся дальше. Мы извлечём уроки, перезарядим батарейки перед Барселоной — и наше время придёт», — приводит слова Квята Motorsport.

Россиянин, стартовавший с шестой позиции, не сумел завершить гонку из-за последствий столкновения с гонщиком Renault Даниэлем Риккадо во второй половине заезда.

Ранее Риккардо объяснил, почему врезался в Квята задним ходом на Гран-при Азербайджана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить