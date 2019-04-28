Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

«Мы были очень быстры вчера, наша машина работала здорово, и сегодня было бы приятно финишировать в десятке. Но этого не случилось. Нам надо перевернуть страницу и двигаться дальше. Нет времени расстраиваться по поводу этой гонки, такое случается, особенно на таких трассах, как эта. Мы двигаемся дальше. Мы извлечём уроки, перезарядим батарейки перед Барселоной — и наше время придёт», — приводит слова Квята Motorsport.

Россиянин, стартовавший с шестой позиции, не сумел завершить гонку из-за последствий столкновения с гонщиком Renault Даниэлем Риккадо во второй половине заезда.

Ранее Риккардо объяснил, почему врезался в Квята задним ходом на Гран-при Азербайджана.