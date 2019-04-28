Риккардо объяснил, почему врезался в Квята задним ходом на Гран-при Азербайджана

Гонщик Renault Даниэль Риккардо прокомментировал инцидент с российским пилотом Toro Rosso Даниилом Квятом во время гонки четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

«Конечно, я чувствую себя плохо из-за столкновения. Я увидел пространство и решил, что должен попытаться. В третьем повороте всегда узко. Сначала я подумал, что у меня получится, но потом заблокировал колёса и не вписался в поворот. Когда я оказался в зоне безопасности, появилась какая-то паника, я пытался потерять как можно меньше времени. Я включил заднюю и поехал», — приводит слова Риккардо Motorsport.

Он отметил, что и не думал о том, что болид Квята останется на том же месте, поскольку считал, что россиянину удалось продолжить движение по трассе.

«Полагаю, я не посмотрел в зеркала из-за спешки. Я пытался минимизировать последствия своей ошибки и совершил другую. Чувствую вину перед командой и перед Даниилом», — добавил австралиец.

В итоге и Квят, и Риккардо не сумели завершить гонку, а пилот Renault был оштрафован за инцидент с россиянином.

Ранее сообщалось, что Риккардо извинился перед Квятом за столкновение на Гран-при Азербайджана.