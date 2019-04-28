Риккардо извинился перед Квятом за столкновение на Гран-при Азербайджана

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят рассказал, что гонщик Renault Даниэль Риккардо принёс свои извинения за столкновение во время гонки четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

«Да, мы увиделись. Я должен отдать ему должное, было приятно услышать от него извинения. Он признал ошибку, и у меня нет никаких тяжёлых чувств. Надо двигаться дальше. Мы были напарниками и знаем друг друга очень хорошо», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что был очень удивлён произошедшим и сначала не мог поверить, что в него врезались задним ходом.

«Но это произошло. Порой такие вещи случаются. В спешке, будучи расстроенным из-за только что допущенной ошибки, он, скорее всего, просто сказал себе, что надо побыстрее вернуться на трассу, — и поехал. Но там был я. К сожалению», — добавил россиянин.

Инцидент произошёл в третьем повороте. Риккардо атаковал Квята, занимавшего 10-е место, но не сумел успешно пройти поворот и проехал прямо, в зону безопасности, затем, сдавая назад, врезался в Toro Rosso россиянина.

Ранее сообщалось, что Риккардо оштрафован за удар Квята задним ходом на Гран-при Азербайджана.