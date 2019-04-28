«Севилья» проиграла «Жироне» в матче Примеры
- @GironaFC
Встреча, прошедшая в Жироне на «Мунисипаль де Монтиливи», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.
Первую за шесть матчей победу «Жироне» принёс гол Кристиана Португеса, забившего на 62-й минуте.
«Севилья» с 55 очками осталась на пятом месте в турнирной таблице Примеры. «Жирона» набрала 37 очков и покинула зону вылета, поднявшись на 17-е место.
Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева проиграла «Эйбару» в матче Примеры, пропустив мяч в компенсированное время.