«Севилья» проиграла «Жироне» в матче Примеры

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«Севилья» потерпела поражение от «Жироны» в матче 35-го тура испанской Примеры.
«Севилья» проиграла «Жироне» в матче Примеры
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Встреча, прошедшая в Жироне на «Мунисипаль де Монтиливи», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Первую за шесть матчей победу «Жироне» принёс гол Кристиана Португеса, забившего на 62-й минуте.

«Севилья» с 55 очками осталась на пятом месте в турнирной таблице Примеры. «Жирона» набрала 37 очков и покинула зону вылета, поднявшись на 17-е место.

Ранее сообщалось, что «Валенсия» без Черышева проиграла «Эйбару» в матче Примеры, пропустив мяч в компенсированное время.

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