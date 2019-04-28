«Валенсия» без Черышева проиграла «Эйбару» в матче Примеры, пропустив мяч в компенсированное время

«Валенсия» потерпела поражение от «Эйбара» в матче 35-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Эйбару» принёс гол Шарлеса, забившего на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал из-за травмы, которая вывела его из строя до завершения сезона.

«Валенсия» с 52 очками занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» набрал 43 очка и поднялся на девятое место.

Ранее президент «Барселоны» заявил, что команда в этом сезоне намерена сделать требл.