«Валенсия» без Черышева проиграла «Эйбару» в матче Примеры, пропустив мяч в компенсированное время
- ©Carlos Sanchez Martinez/Icon Spo
- globallookpress.com
Встреча, прошедшая на «Месталье», завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Победу «Эйбару» принёс гол Шарлеса, забившего на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.
Российский хавбек «Валенсии» Денис Черышев участия в матче не принимал из-за травмы, которая вывела его из строя до завершения сезона.
«Валенсия» с 52 очками занимает шестое место в турнирной таблице Примеры. «Эйбар» набрал 43 очка и поднялся на девятое место.
Ранее президент «Барселоны» заявил, что команда в этом сезоне намерена сделать требл.