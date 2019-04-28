Президент «Барселоны» заявил, что команда в этом сезоне намерена сделать требл

Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу после досрочной победы в чемпионате Испании заявил, что задачами команды также являются титулы Лиги чемпионов и национального кубка.

«Мы очень спокойно отметили победу в чемпионате, поскольку впереди нас ждёт ещё больший вызов — Лига чемпионов. Наша цель — требл, как и в каждом сезоне, но это будет очень непросто», — приводит слова главы каталонцев Sport.es.

Он также высказался о чемпионском голе Лионеля Месси в матче 35-го тура Примеры с «Леванте». Аргентинец забил мяч после выхода на замену.

«Когда Месси на поле, он всегда что-то выдаёт. Никогда не знаешь, что именно случится, но что-нибудь произойдёт. Он творит футбольную магию», — сказал Бартомеу.

Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что клубу было тяжело завоевать титул чемпиона Испании.