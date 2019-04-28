Президент «Барселоны» заявил, что команда в этом сезоне намерена сделать требл

Короткая ссылка
Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Мария Бартомеу после досрочной победы в чемпионате Испании заявил, что задачами команды также являются титулы Лиги чемпионов и национального кубка.
Президент «Барселоны» заявил, что команда в этом сезоне намерена сделать требл
  • Reuters

«Мы очень спокойно отметили победу в чемпионате, поскольку впереди нас ждёт ещё больший вызов — Лига чемпионов. Наша цель — требл, как и в каждом сезоне, но это будет очень непросто», — приводит слова главы каталонцев Sport.es.

Он также высказался о чемпионском голе Лионеля Месси в матче 35-го тура Примеры с «Леванте». Аргентинец забил мяч после выхода на замену.

«Когда Месси на поле, он всегда что-то выдаёт. Никогда не знаешь, что именно случится, но что-нибудь произойдёт. Он творит футбольную магию», — сказал Бартомеу.

Ранее главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде признался, что клубу было тяжело завоевать титул чемпиона Испании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить