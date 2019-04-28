Вальверде признался, что «Барселоне» было тяжело завоевать титул чемпиона Испании

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу своей команды в чемпионате Испании по футболу за три тура до конца первенства.

«Тяжело завоёвывать титул за несколько туров до конца с таким отрывом, учитывая уровень наших соперников. К тому же мы сделали это второй год подряд», — приводит слова специалиста Sport.es.

Он отметил, что, несмотря на радость в связи с завоеванием титула, необходимо быть готовыми к предстоящему матчу 1/2 финала Лиги чемпионов и английским «Ливерпулем». Он также обратил внимание, что лидер каталонцев Лионель Месси стал автором чемпионского гола в ворота «Леванте» после выхода на замену.

«Месси сегодня должен был отыграть как минимум 45 минут, чтобы быть в форме к среде. В конце концов мы забили свой гол, так как знали, что Лео всегда забивает», — добавил Вальверде.

Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд Примеры в XXI веке по голам после выхода на замену.