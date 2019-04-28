«Шеффилд» спустя 12 лет вернулся в АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» гарантировал себе выступление в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2019/20.

Это стало известно по итогам матча между «Лидс Юнайтед» и «Астон Вилла», завершившегося вничью — 1:1.

«Шеффилд», занимающий второе место в таблице Чемпионшипа, за тур до конца сезона опережает идущий третьим «Лидс» на пять очков.

В последний раз «Шеффилд» играл в АПЛ 12 лет назад — в сезоне-2006/07. За этот период клуб также вылетал из Чемпионшипа, опустившись в Лигу один.

Таким образом, «Шеффилд» стал второй командой после «Норвич Сити», обеспечившей себе выступление в АПЛ на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» потерпел третье подряд поражение в АПЛ, проиграв «Лестеру».