«Шеффилд» спустя 12 лет вернулся в АПЛ
- Reuters
Это стало известно по итогам матча между «Лидс Юнайтед» и «Астон Вилла», завершившегося вничью — 1:1.
«Шеффилд», занимающий второе место в таблице Чемпионшипа, за тур до конца сезона опережает идущий третьим «Лидс» на пять очков.
В последний раз «Шеффилд» играл в АПЛ 12 лет назад — в сезоне-2006/07. За этот период клуб также вылетал из Чемпионшипа, опустившись в Лигу один.
Таким образом, «Шеффилд» стал второй командой после «Норвич Сити», обеспечившей себе выступление в АПЛ на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что «Арсенал» потерпел третье подряд поражение в АПЛ, проиграв «Лестеру».