В РУСАДА рассказали, сколько российских спортсменов в настоящее время дисквалифицированы за мельдоний

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, сколько спортсменов в настоящее время отбывают дисквалификацию за употребление мельдония.

По данным РУСАДА, которые передаёт ТАСС, число отстранённых от соревнований спортсменов, попавшихся на мельдонии, составляет 28 человек.

Отмечается, что 17 из них являются представителями олимпийских видов спорта.

Мельдоний входит в список запрещённых веществ, составленный Всемирным антидопинговым агентством, с 1 января 2016 года.

Ранее сообщалось, что РУСАДА отстранило врача, выписавшего несовершеннолетней спортсменке мельдоний.