Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе КМ в Баку

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Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в азербайджанском Баку.
Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе КМ в Баку
  • РИА Новости

Российская команда в составе Анастасии Максимовой, Марии Толкачёвой, Евгении Левановой, Анастасия Шишмаковой, Дианы Менжинской и Анжелики Стубайло набрала 24,850 балла.

Второе место заняли представительницы Японии. Тройку замкнули спортсменки из Украины.

В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав сборная России стала второй, показав результат 25,250 балла. Золото завоевали гимнастки из Болгарии, на третьем месте украинки.

Ранее сообщалось, что Арина Аверина стала второй в упражнениях с лентой на этапе КМ.

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