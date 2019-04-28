Российские гимнастки победили в упражнениях с мячами на этапе КМ в Баку

Сборная России заняла первое место в упражнениях с пятью мячами на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в азербайджанском Баку.

Российская команда в составе Анастасии Максимовой, Марии Толкачёвой, Евгении Левановой, Анастасия Шишмаковой, Дианы Менжинской и Анжелики Стубайло набрала 24,850 балла.

Второе место заняли представительницы Японии. Тройку замкнули спортсменки из Украины.

В упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав сборная России стала второй, показав результат 25,250 балла. Золото завоевали гимнастки из Болгарии, на третьем месте украинки.

Ранее сообщалось, что Арина Аверина стала второй в упражнениях с лентой на этапе КМ.