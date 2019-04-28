Шумахер финишировал пятым во второй гонке Гран-при Азербайджана в «Формуле-2»

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Немецкий гонщик команды Prema Мик Шумахер занял шестое место во второй гонке второго этапа «Формулы-2» Гран-при Азербайджана.
Шумахер финишировал пятым во второй гонке Гран-при Азербайджана в «Формуле-2»
  • Reuters

Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» стартовал предпоследним, но сумел пробиться в топ-10.

Победителем гонки стал гонщик DAMS Николас Латифи. Вторым финишировал Хуан Мануэль Корреа из Charouz Racing System. Тройку замкнул Джек Эйткен, выступающий за команду Campos Racing.

Россиянин Никита Мазепин из ART Grand Prix сошёл с дистанции из-за столкновения с соперниками.

В первой гонке, прошедшей в субботу, победил Эйткен, вторым стал Ник де Врис из ART Grand Prix, а третьим — Джордан Киншг из MP Motorsport. Мазепин завершил гонку девятым, а Шумахер разбил свой болид и не сумел добраться до финиша.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят показал шестой результат в квалификации Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане.

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