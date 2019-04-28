Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 26-го тура РПЛ с «Енисеем»

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Стал известен стартовый состав московского «Локомотива» на домашний матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с красноярским «Енисеем».
Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 26-го тура РПЛ с «Енисеем»
  • РИА Новости

Как сообщает Twitter железнодорожников, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия, Мацей Рыбусь, Дмитрий Тарасов, Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов и Джефферсон Фарфан.

Встреча состоится 28 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14:00.

Ранее сообщалось, что болельщики «Енисея» смогут бесплатно посетить гостевой матч с «Локомотивом».

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