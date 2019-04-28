Смолов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч 26-го тура РПЛ с «Енисеем»
- РИА Новости
Как сообщает Twitter железнодорожников, с первых минут на поле появятся Маринато Гилерме, Соломон Кверквелия, Мацей Рыбусь, Дмитрий Тарасов, Владислав Игнатьев, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Гжегож Крыховяк, Фёдор Смолов и Джефферсон Фарфан.
Встреча состоится 28 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 14:00.
Ранее сообщалось, что болельщики «Енисея» смогут бесплатно посетить гостевой матч с «Локомотивом».
Наш состав на #ЛокоЕнисей 💪🏼 pic.twitter.com/MRHLkgo5bh— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 28 апреля 2019 г.