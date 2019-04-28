«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии

Футбольный клуб «Краснодар» поздравил воспитанника своей академии Николая Комличенко, который стал лучшим бомбардиром регулярного сезона в чемпионате Чехии с 24 мячами.

«Поздравляем Николая с этим достижением», — говорится в Twitter клуба.

При этом в записи говорится, что нападающий клуба «Млада Болеслав» также сделал шесть результативных передач. Игрок ответил на это, сказав, что у него на самом деле семь голевых пасов.

«24+6 было красивое круглое число, не смогли устоять», — ответили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии.