«Краснодар» поздравил Комличенко, ставшего лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии
- @fkmladaboleslav
«Поздравляем Николая с этим достижением», — говорится в Twitter клуба.
При этом в записи говорится, что нападающий клуба «Млада Болеслав» также сделал шесть результативных передач. Игрок ответил на это, сказав, что у него на самом деле семь голевых пасов.
«24+6 было красивое круглое число, не смогли устоять», — ответили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Комличенко оформил дубль в матче чемпионата Чехии.