Синхронистка Колесниченко завоевала два золота на этапе Мировой серии в Японии

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Россиянка Светлана Колесниченко победила в технической программе соло на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в японском Токио.
Синхронистка Колесниченко завоевала два золота на этапе Мировой серии в Японии
  • РИА Новости

Российская спортсменка набрала 94,0252 балла.

Второй стала местная синхронистка Юкико Инуи (92,0159), а замкнула тройку лучших испанка Она Карбонель (90,5317).

Колесниченко также выиграла техническую программу в дуэте со Светланой Ромашиной с результатом 95,7896 балла.

За ними расположились японки Юкико Инуи и Мегуму Йошида (91,3775), третье место заняли итальянки Констанца Ферро и Линда Черрути (89,5706).

Ранее Шлейхер и Тимошинина завоевали бронзу в прыжках в воду на этапе Мировой серии.

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