Президент «Анжи» Кадиев выразил уверенность в том, что клуб продолжит существование

Президент «Анжи» Осман Кадиев уверен в том, что клуб не исчезнет по причине долгов и банкротства, а продолжит свои выступления.

«Анжи» будет жить, не переживайте. Не люблю, когда злорадствуют, но сейчас это присутствует. У «Анжи» будет будущее, я в этом уверен. Клуб должен жить и идти вперёд», — сказал Кадиев в эфире программы «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

В настоящее время футболисты клуба не получают зарплату в полном объеме. За помощью в решении финансовых трудностей руководство «Анжи» обращалось к президенту Российского футбольного союза (РФС) Александру Дюкову.

Ранее сообщалось, что футболист «Анжи» Закиров перейдёт в «Урал».