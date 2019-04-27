Названа дата прибытия российских хоккеистов «Вашингтона» в сборную

Игроки «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов прибудут в расположение сборной России 30 апреля.

«Ребята из «Вашингтона» прибудут 30 апреля. Сыграют ли они в поединках Евротура, пока говорить преждевременно», — цитирует ТАСС руководителя штаба сборной России Романа Ротенберга.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт с 10 по 26 мая в Словакии. На первом этапе соперниками сборной России будут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России по хоккею разгромила Сербию на товарищеском турнире.