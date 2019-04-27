Определились четвертьфинальные пары плей-офф Единой лиги ВТБ

После окончания поединка регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Астаной» стали известны пары первого раунда плей-офф баскетбольного соревнования.

В поединке заключительного тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты «Зенита» обыграли «Астану» в овертайме (103:95), что позволило им обойти команду из Казахстана в борьбе за пятую строчку турнирной таблицы.

Таким образом, клуб из Санкт-Петербурга сыграет в первом раунде плей-офф с краснодарским «Локомотивом-Кубанью», занявшим четвёртое место. Победитель регулярного чемпионата московский ЦСКА померится силами с «Нижним Новгородом». Остальные две пары выглядят следующим образом: УНИКС — «Калев» (Эстония), «Химки» — «Астана» (Казахстан).

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ осталось сыграть пять матчей, однако их результат уже не повлияет на итоговое расположение команд в турнирной таблице. Четвертьфинальные серии проводятся в формате до трёх побед одного из коллективов. Плей-офф Единой лиги ВТБ стартует 9 мая.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ.