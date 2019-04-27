«Зенит» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

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В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ санкт-петербургский «Зенит» в овертайме победил казахстанскую «Астану».
«Зенит» обыграл «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
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Счёт матча — 103:95 (ОТ).

В составе «Зенита» наиболее эффективным стал Коди Миллер-Майкинтайр. На его счету 20 очков, 7 подборов и 5 результативных передач.

У «Астаны» самым результативным был Майкл Дженкинс, набравший 20 очков и сделавший пять подборов.

Благодаря этой победе «Зенит» обошёл казахстанский клуб в турнирной таблице и поднялся на пятую строчку.

Ранее сообщалось, что в ЦСКА опровергли слухи о возвращении баскетболиста Теодосича.

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