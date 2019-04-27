Российские пловцы завоевали две медали на этапе Серии чемпионов в Китае

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Российские спортсмены завоевали две награды на первом этапе Серии чемпионов по плаванию, который проходит в китайском Гуаньчжоу.
Российские пловцы завоевали две медали на этапе Серии чемпионов в Китае
  • Климент Колесников
  • Reuters

Климент Колесников стал серебряным призёром соревнований на дистанции 100 м вольным стилем, показав результат 48,75 секунды и уступив лишь представителю Бельгии Питеру Тиммерсу (48,60 секунды).

Владимир Морозов в этом же заплыве финишировал третьим, преодолев дистанцию за 49,10 секунды.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии завершила профессиональную карьеру в возрасте 24 лет.

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