Российские пловцы завоевали две медали на этапе Серии чемпионов в Китае

Российские спортсмены завоевали две награды на первом этапе Серии чемпионов по плаванию, который проходит в китайском Гуаньчжоу.

Климент Колесников стал серебряным призёром соревнований на дистанции 100 м вольным стилем, показав результат 48,75 секунды и уступив лишь представителю Бельгии Питеру Тиммерсу (48,60 секунды).

Владимир Морозов в этом же заплыве финишировал третьим, преодолев дистанцию за 49,10 секунды.

Ранее сообщалось, что двукратная олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии завершила профессиональную карьеру в возрасте 24 лет.