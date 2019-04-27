СМИ: Погба согласовал личный контракт с «Реалом»
- Reuters
Об этом сообщает AS.
По информации издания, футболист согласовал личный контракт с клубом из столицы Испании, в соответствии с которым его зарплата составит €12 млн в год.
Погба рассчитывает, что затяжных переговоров между МЮ и «Реалом» не будет.
В нынешнем сезоне хавбек сыграл 32 матча в Английской премьер-лиге, забил 13 мячей и сделал девять результативных передач.
Ранее сообщалось, что МЮ намерен приобрести футболиста «Эвертона» Ришарлисона.