СМИ: Погба согласовал личный контракт с «Реалом»

Короткая ссылка
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» француз Поль Погба близок к переходу в мадридский «Реал».
СМИ: Погба согласовал личный контракт с «Реалом»
  • Reuters

Об этом сообщает AS.

По информации издания, футболист согласовал личный контракт с клубом из столицы Испании, в соответствии с которым его зарплата составит €12 млн в год.

Погба рассчитывает, что затяжных переговоров между МЮ и «Реалом» не будет.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл 32 матча в Английской премьер-лиге, забил 13 мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее сообщалось, что МЮ намерен приобрести футболиста «Эвертона» Ришарлисона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить