СМИ: МЮ намерен приобрести футболиста «Эвертона» Ришарлисона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть в команде бразильского нападающего «Эвертона» Ришарлисона.

Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, игра бразильца против манкунианцев, в которой «Эвертон» победил со счётом 4:0, убедила наставника в необходимости трансфера.

Отмечается, что в форварде также заинтересованы мадридский «Реал» и «Милан».

В нынешнем сезоне Ришарлисон сыграл 33 матча за «Эвертон» в Английской премьер-лиге (АПЛ), забил 13 мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее МЮ рассматривал вратаря «Атлетико» в качестве замены де Хеа.