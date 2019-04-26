СМИ: МЮ намерен приобрести футболиста «Эвертона» Ришарлисона

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет видеть в команде бразильского нападающего «Эвертона» Ришарлисона.
СМИ: МЮ намерен приобрести футболиста «Эвертона» Ришарлисона
  • © Action Images via Reuters/Jason Cairnduff
  • Reuters

Об этом сообщает The Telegraph

По информации издания, игра бразильца против манкунианцев, в которой «Эвертон» победил со счётом 4:0, убедила наставника в необходимости трансфера.

Отмечается, что в форварде также заинтересованы мадридский «Реал» и «Милан». 

В нынешнем сезоне Ришарлисон сыграл 33 матча за «Эвертон» в Английской премьер-лиге (АПЛ), забил 13 мячей и сделал две результативные передачи.

Ранее МЮ рассматривал вратаря «Атлетико» в качестве замены де Хеа.

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