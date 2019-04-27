Фигуристка Медведева рассказала, о чём она мечтает

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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, о чём мечтает.
Фигуристка Медведева рассказала, о чём она мечтает
  • Reuters

«Для меня мечты — это что-то недосягаемое. Чтобы мои родители никогда не болели, бесконечно жили, чтобы все вокруг были дружелюбными, чтобы никто никогда не ссорился», — сказала спортсменка в интервью блогеру Саше Кэт.

При этом Медведева отметила, что по жизни предпочитает ставить цели и достигать их, в то время как повлиять на мечты она не может.

«Я знаю, о чём я мечтаю: никогда не уставать и чтобы никогда не было травм. Но я знаю, что такого не бывает», — добавила спортсменка.

Медведева заявила, что никогда не думала бросить спорт.

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