СМИ: «Манчестер Сити» и «Челси» готовы заплатить €60 млн за футболиста «Интера»

Короткая ссылка
Английские футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Челси» заинтересованы в приобретении нападающего итальянского «Интера» Лаутаро Мартинеса.
СМИ: «Манчестер Сити» и «Челси» готовы заплатить €60 млн за футболиста «Интера»
  • Reuters

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на аргентинскую прессу.

По информации издания, «горожане» и «аристократы» готовы заплатить за форварда €60 млн. При этом агент игрока ранее говорил, что наставник коллектива из Манчестера Хосеп Гвардиола пытался заполучить Мартинеса ещё прошлым летом.

Нынешний контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Мартинес сыграл 22 матча в итальянской Серии А, забил шесть мячей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Гвардиола опроверг слухи о намерении Мареза покинуть «Манчестер Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить