СМИ: «Манчестер Сити» и «Челси» готовы заплатить €60 млн за футболиста «Интера»

Английские футбольные клубы «Манчестер Сити» и «Челси» заинтересованы в приобретении нападающего итальянского «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на аргентинскую прессу.

По информации издания, «горожане» и «аристократы» готовы заплатить за форварда €60 млн. При этом агент игрока ранее говорил, что наставник коллектива из Манчестера Хосеп Гвардиола пытался заполучить Мартинеса ещё прошлым летом.

Нынешний контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне Мартинес сыграл 22 матча в итальянской Серии А, забил шесть мячей и отметился двумя результативными передачами.

Ранее Гвардиола опроверг слухи о намерении Мареза покинуть «Манчестер Сити».