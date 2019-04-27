СМИ: «Манчестер Сити» и «Челси» готовы заплатить €60 млн за футболиста «Интера»
- Reuters
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на аргентинскую прессу.
По информации издания, «горожане» и «аристократы» готовы заплатить за форварда €60 млн. При этом агент игрока ранее говорил, что наставник коллектива из Манчестера Хосеп Гвардиола пытался заполучить Мартинеса ещё прошлым летом.
Нынешний контракт футболиста с «Интером» рассчитан до 2023 года.
В текущем сезоне Мартинес сыграл 22 матча в итальянской Серии А, забил шесть мячей и отметился двумя результативными передачами.
Ранее Гвардиола опроверг слухи о намерении Мареза покинуть «Манчестер Сити».