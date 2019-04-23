Гвардиола опроверг слухи об намерении Мареза покинуть «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе из команды полузащитника Рияда Мареза.
Гвардиола опроверг слухи об намерении Мареза покинуть «Манчестер Сити»
  • Reuters

«Марез будет с нами в следующем сезоне. И в сезоне после следующего, и потом. Мне не нужно с ним говорить», — приводит слова наставника Sky Sports.

По его словам, в клубе довольны поведением и игрой хавбека, Марез знает об этом.

«У нас серьёзная конкуренция за место в составе, но Рияд никуда не уйдёт. И он, и мы счастливы», — добавил Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Марез хочет покинуть «Манчестер Сити» из-за недостатка игровой практики.

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