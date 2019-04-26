СМИ: «Спартак» ведёт переговоры с Васильевым
- Reuters
Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, клуб уже направил запрос функционеру.
Отмечается, что Васильев ещё не дал согласие и данное решение будет зависеть от предоставленных ему полномочий.
Васильев занимал должность вице-президента «Монако» с 2013 по 2019 год. Во время его руководства команда сумела вернуться в Лигу 1, а в сезоне-2016/17 стала победителем турнира.
26 апреля стало известно, что по окончании сезона «Спартак» покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Ранее сообщалось, что Васильев отказался комментировать возможное назначение в «Спартак».