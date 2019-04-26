МОК требует у шестерых призёров ОИ из Казахстана вернуть медали

Международный олимпийский комитет (МОК) требует от казахстанских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, вернуть все награды, полученные на ОИ.

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана, тяжелоатлетки Мария Грабовецкая, Майя Манеза и Ирина Некрасова, а также борец Таймураз Тигиев отказались возвращать награды, ёще одна представительница тяжёлой атлетики, Светлана Подобедова, заявила, что её медаль утеряна. Борец Асет Мамбетов также отказался передавать свою бронзу, обратившись в МОК с письмом по данному вопросу.

Отмечается, что штангисты Илья Ильин, Владимир Седов, Алмас Утешов и Зульфия Чиншанло уже вернули свои награды.

Ранее сообщалось, что МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей бобслеиста Зубкова в течение года.