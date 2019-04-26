МОК требует у шестерых призёров ОИ из Казахстана вернуть медали

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) требует от казахстанских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила, вернуть все награды, полученные на ОИ.
МОК требует у шестерых призёров ОИ из Казахстана вернуть медали
  • Майя Манеза
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Казахстана, тяжелоатлетки Мария Грабовецкая, Майя Манеза и Ирина Некрасова, а также борец Таймураз Тигиев отказались возвращать награды, ёще одна представительница тяжёлой атлетики, Светлана Подобедова, заявила, что её медаль утеряна. Борец Асет Мамбетов также отказался передавать свою бронзу, обратившись в МОК с письмом по данному вопросу.

Отмечается, что штангисты Илья Ильин, Владимир Седов, Алмас Утешов и Зульфия Чиншанло уже вернули свои награды.

Ранее сообщалось, что МОК хочет провести церемонию перераспределения медалей бобслеиста Зубкова в течение года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить