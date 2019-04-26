Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Дюамель объявила о своей беременности

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Канадская фигуристка Меган Дюамель, выступающая в паре с Эриком Рэдфордом, объявила, что скоро станет матерью.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Дюамель объявила о своей беременности
  • Reuters

Об этом она сообщила в своём Twitter.

«Это немного трудно скрывать в платье для фигурного катания», — написала Дюамель.

Дюамель замужем за тренером Бруно Маркоттом.

Канадка является чемпионкой Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях. Также в её активе есть два золота чемпионата мира. 

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