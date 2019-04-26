Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Дюамель объявила о своей беременности
- Reuters
Об этом она сообщила в своём Twitter.
«Это немного трудно скрывать в платье для фигурного катания», — написала Дюамель.
Дюамель замужем за тренером Бруно Маркоттом.
Канадка является чемпионкой Олимпиады в Пхёнчхане в командных соревнованиях. Также в её активе есть два золота чемпионата мира.
Ранее футболист «Зенита» Кристиан Нобоа назвал Елизавету Туктамышеву самой сексуальной спортсменкой мира.
It is going to be a bit hard to hide this when you live in a figure skating dress .... 🤰 @brunomarcottepic.twitter.com/ZD7WBXTCwh— Meagan Duhamel (@mhjd_85) 26 апреля 2019 г.