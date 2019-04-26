Футболист «Зенита» Нобоа назвал Туктамышеву самой сексуальной спортсменкой мира

Полузащитник петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, кого он считает самыми сексуальными спортсменками мира.

В интервью фигуристке Елизавете Туктамышевой на официальном YouTube-канале «Зенита» эквадорец сначала назвал теннисисток Марию Шарапову и Мартину Хингис.

После этого Нобоа поставил Туктамышеву на первое место.

В минувшем сезоне Туктамышева выиграла бронзу командного чемпионата мира, одержав победу в произвольной программе.

Ранее Илья Авербух рассказал о сотрудничестве с Туктамышевой и Софьей Самодуровой в новом сезоне.