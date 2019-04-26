Футболист «Зенита» Нобоа назвал Туктамышеву самой сексуальной спортсменкой мира
- © Yutaka/AFLO
- globallookpress.com
В интервью фигуристке Елизавете Туктамышевой на официальном YouTube-канале «Зенита» эквадорец сначала назвал теннисисток Марию Шарапову и Мартину Хингис.
После этого Нобоа поставил Туктамышеву на первое место.
В минувшем сезоне Туктамышева выиграла бронзу командного чемпионата мира, одержав победу в произвольной программе.
Ранее Илья Авербух рассказал о сотрудничестве с Туктамышевой и Софьей Самодуровой в новом сезоне.