Футболист «Зенита» Нобоа назвал Туктамышеву самой сексуальной спортсменкой мира

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Полузащитник петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа ответил на вопрос, кого он считает самыми сексуальными спортсменками мира.
Футболист «Зенита» Нобоа назвал Туктамышеву самой сексуальной спортсменкой мира
  • © Yutaka/AFLO
  • globallookpress.com

В интервью фигуристке Елизавете Туктамышевой на официальном YouTube-канале «Зенита» эквадорец сначала назвал теннисисток Марию Шарапову и Мартину Хингис.

После этого Нобоа поставил Туктамышеву на первое место. 

В минувшем сезоне Туктамышева выиграла бронзу командного чемпионата мира, одержав победу в произвольной программе.

Ранее Илья Авербух рассказал о сотрудничестве с Туктамышевой и Софьей Самодуровой в новом сезоне.

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