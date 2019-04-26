Тарасенко о победе над «Далласом»: «Сент-Луис» подошёл к серии в отличном состоянии

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Даллас Старз» в первом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Тарасенко о победе над «Далласом»: «Сент-Луис» подошёл к серии в отличном состоянии
  • Reuters

«Нашлось время, чтобы подлечиться, отдохнуть. Потом хорошо потренировались, отработали какие-то моменты. И считаю, мы подошли в отличном состоянии к серии», — цитирует форварда официальный сайт лиги.

Он отметил, что у его звена не получалось реализовывать моменты в серии с «Виннипег Джетс», но в сегодняшнем матче всё вышло так, как нужно.

«Если работаешь над собой, трудишься по полной, то результат придёт. Надо в это верить. А вообще это только первый матч. Особо много не скажешь. Надо нам продолжать в том же духе, идти к победе, готовить себя правильно», — добавил Тарасенко.

Россиянин оформил дубль и помог своей команде победить со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ.

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