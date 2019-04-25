«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии по футболу, обыграв «Фиорентину»

«Аталанта» одержала победу над «Фиорентиной» в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу.

Встреча, прошедшая я в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Аталанте» принесли голы Йосипа Иличича, реализовавшего на 14-й минуте пенальти, а также, Алехандро Гомеса, забившего на 69-й минуте.

В составе «Фиорентины» на 11-й минуте отличился Луис Мурьель.

По сумме двух матчей 5:4 (3:3) «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с римским «Лацио». Матч пройдёт в Риме 15 мая.

Ранее сообщалось, что «Лацио» вышел в финал Кубка Италии, одолев «Милан» в ответном матче.