«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии по футболу, обыграв «Фиорентину»

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«Аталанта» одержала победу над «Фиорентиной» в ответном матче полуфинала Кубка Испании по футболу.
«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии по футболу, обыграв «Фиорентину»
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  • © @Atalanta_BC

Встреча, прошедшая я в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Победу «Аталанте» принесли голы Йосипа Иличича, реализовавшего на 14-й минуте пенальти, а также, Алехандро Гомеса, забившего на 69-й минуте.

В составе «Фиорентины» на 11-й минуте отличился Луис Мурьель.

По сумме двух матчей 5:4 (3:3) «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с римским «Лацио». Матч пройдёт в Риме 15 мая.

Ранее сообщалось, что «Лацио» вышел в финал Кубка Италии, одолев «Милан» в ответном матче.

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