«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии по футболу, обыграв «Фиорентину»
- © @Atalanta_BC
Встреча, прошедшая я в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри», завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.
Победу «Аталанте» принесли голы Йосипа Иличича, реализовавшего на 14-й минуте пенальти, а также, Алехандро Гомеса, забившего на 69-й минуте.
В составе «Фиорентины» на 11-й минуте отличился Луис Мурьель.
По сумме двух матчей 5:4 (3:3) «Аталанта» вышла в финал Кубка Италии, где сыграет с римским «Лацио». Матч пройдёт в Риме 15 мая.
Ранее сообщалось, что «Лацио» вышел в финал Кубка Италии, одолев «Милан» в ответном матче.