Адвокат назвал возможную дату оглашения приговора суда по делу Кокорина и Мамаева

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, назвал возможные даты заседаний, на которых может быть оглашён приговор суда по делу его подзащитного.

«Мы выходим на финишную прямую. 6 мая будут прения. На них уйдёт один день. Не знаю, когда будет приговор: или 8, или 13 мая», — приводит слова Ромашова «Чемпионат».

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Ромашов заявил, что прокурор пыталась запутать обвиняемых во время дачи показаний в суде.