Адвокат назвал возможную дату оглашения приговора суда по делу Кокорина и Мамаева

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Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, назвал возможные даты заседаний, на которых может быть оглашён приговор суда по делу его подзащитного.
Адвокат назвал возможную дату оглашения приговора суда по делу Кокорина и Мамаева
  • РИА Новости

«Мы выходим на финишную прямую. 6 мая будут прения. На них уйдёт один день. Не знаю, когда будет приговор: или 8, или 13 мая», — приводит слова Ромашова «Чемпионат».

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее Ромашов заявил, что прокурор пыталась запутать обвиняемых во время дачи показаний в суде.

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