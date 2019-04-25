Адвокат Кокорина считает, что прокурор пыталась запутать обвиняемых во время дачи показаний в суде

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Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, подвёл итоги прошедшего 25 апреля заседания суда, на котором был проведён допрос его подзащитного и других обвиняемых.
Адвокат Кокорина считает, что прокурор пыталась запутать обвиняемых во время дачи показаний в суде
  • РИА Новости

«Как держались ребята? Всё нормально. Когда-то классик говорил: «Правду говорить легко». Несмотря на то что коварная гособвинитель пыталась их запутать, не получилось. Гособвинитель говорила о разночтениях, но их не было. Просто надо хоть как-то опровергать, если других способов нет», — приводит слова Ромашова «Чемпионат».

11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.

3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.

Ранее сообщалось, что следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева состоится 6—7 мая.

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