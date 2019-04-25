СМИ: Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева состоится 6—7 мая
- РИА Новости
Как сообщает «Спорт-Экспресс», эти даты являются предварительными.
11 октября 2018 года Александр Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО.
3 апреля срок их содержания под стражей был продлён до 25 сентября. 8 апреля стороны защиты подали апелляцию на решение суда, которая в итоге не была удовлетворена.
Ранее Кокорин высказался о причине возникших конфликтов у клуба и в кафе.