СМИ: Глава ECA предложил изменить формат Лиги чемпионов по футболу

Ассоциация футбольных европейских клубов (ECA), которую возглавляет президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли, выступила с предложением об изменении формата проведения Лиги чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, организация уже разослала письма всем членам ECA с предложением об изменении формата проведения главного европейского клубного турнира Европы, начиная с 2024 года.

В частности, планируется внедрить систему дивизионов, согласно который команды будут покидать первую группу, в случае неудовлетворительных результатов.

По мнению руководства, подобные изменения помогут увеличить уровень конкуренции и количество матчей между топ-командами. Также лидерам не придётся часто играть с коллективами, серьёзно уступающими им в классе.

Ранее сообщалось, что ведущие европейские футбольные клубы намерены игнорировать клубный чемпионат мира после того, как решением Совета ФИФА количество участников турнира было расширено до 24.