СМИ: Глава ECA предложил изменить формат Лиги чемпионов по футболу
- Reuters
Как сообщает Daily Mail, организация уже разослала письма всем членам ECA с предложением об изменении формата проведения главного европейского клубного турнира Европы, начиная с 2024 года.
В частности, планируется внедрить систему дивизионов, согласно который команды будут покидать первую группу, в случае неудовлетворительных результатов.
По мнению руководства, подобные изменения помогут увеличить уровень конкуренции и количество матчей между топ-командами. Также лидерам не придётся часто играть с коллективами, серьёзно уступающими им в классе.
Ранее сообщалось, что ведущие европейские футбольные клубы намерены игнорировать клубный чемпионат мира после того, как решением Совета ФИФА количество участников турнира было расширено до 24.