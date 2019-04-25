СМИ: Глава ECA предложил изменить формат Лиги чемпионов по футболу

Короткая ссылка
Ассоциация футбольных европейских клубов (ECA), которую возглавляет президент итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли, выступила с предложением об изменении формата проведения Лиги чемпионов.
СМИ: Глава ECA предложил изменить формат Лиги чемпионов по футболу
  • Reuters

Как сообщает Daily Mail, организация уже разослала письма всем членам ECA с предложением об изменении формата проведения главного европейского клубного турнира Европы, начиная с 2024 года.

В частности, планируется внедрить систему дивизионов, согласно который команды будут покидать первую группу, в случае неудовлетворительных результатов. 

По мнению руководства, подобные изменения помогут увеличить уровень конкуренции и количество матчей между топ-командами. Также лидерам не придётся часто играть с коллективами, серьёзно уступающими им в классе.

Ранее сообщалось, что ведущие европейские футбольные клубы намерены игнорировать клубный чемпионат мира после того, как решением Совета ФИФА количество участников турнира было расширено до 24.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить